Севастополь, , 11:47 — REGNUM Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудников МЧС в Севастополе, кадры нападения появились в Сети 19 мая. По данным полиции, гражданин задержан, пришлось применить спецсредства.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчина в костюме, на котором видны награды, размахивает ножом в сторону сотрудников МЧС. Прибывшие на место сотрудники полиции также столкнулись с сопротивлением.

«Мужчина напал на сотрудников МЧС возле пожарной части с ножом в руке. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, и в ходе применения спецсредств удалось отобрать у мужчины нож и доставить его в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу», — сообщили «Крыминформу» в УМВД по Севастополю.

Причины агрессии мужчины не уточняются.