Москва, , 11:47 — REGNUM Причиной падения курса биткоина стала излишняя переоценка стоимости данной криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Продолжающее вялое падение биткоина в последнее время может стать долгосрочным трендом развития его будущей судьбы на крипторынке, — сказала Скрыль. — В первую очередь, причиной падения стала излишняя переоценка стоимости данной криптовалюты, что послужило поводом зафиксировать сверхприбыли от его продажи. После чего, согласно всем законам рынка его стоимость начала падать. Во-вторых, среди явных причин его волатильности присутствует влияние поведения на крипторынке публичных игроков, например Илона Маска».

Как пояснила Скрыль, анализируя их заявления, создаётся впечатление, что они преследуют цель обрушить курс биткоина, полагаясь на инвестиционные ожидания других игроков рынка, тем самым простимулировать выход альтернативной криптовалюты Dogecoin.

«А параллельно сыграв на разнице, вновь скупить крупный объём криптовалюты, — добавила она. — В связи с тем, что биткоин является децентрализованным активом, такие публичные заявления могут запросто сегодня обрушить его курс, а завтра моментально поднять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость биткоина упала более чем на 10% и опустилась ниже уровня 40 тыс. долларов.

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