Москва, , 11:46 — REGNUM Сегодня, 19 мая, премьер-министра Михаил Мишустин поздравил работников фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что дата 19 мая выбрана неслучайно — в этот день 440 лет назад при дворе Ивана Грозного была открыта Верхняя государева аптека. Событие положило начало аптекарскому делу в России.

«Работа фармацевта очень важна для страны, для каждого человека и требует особых качеств», — отметил Мишустин, поблагодарил фармацевтов за преданность делу и пожелал новых достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России учредило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника.

Читайте подробнее: В России учреждён День фармацевтического работника