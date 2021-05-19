Москва, , 11:45 — REGNUM Ставки по ипотеке в РФ будут расти, но темпы этого рост окажутся сдержанными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил координатор экспертно-аналитического центра ИНМЭН НИУ ВШЭ Алексей Поплавский.

«На наш взгляд, главным фактором сдерживающим рост ставок по ипотеке будет важность этого инструмента для поддержки строительной отрасли, рынка недвижимости и экономики в целом, — сказал Поплавский. — На данный момент мы оцениваем вероятность продления льгот по различным ипотечным продуктам, как высокую. Также, высока вероятность, что льготные программы станут более адресными, то есть, поддержка спроса будет соразмерна ее необходимости в рамках конкретного региона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что во второй половине 2021 года существенного роста среднего размера ипотечной ставки не предвидится.

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