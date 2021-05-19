Миасс, Челябинская область, , 11:45 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против руководителя структурного подразделения одного из промышленных предприятий Миасса. Об этом сообщает областное управление СКР.

Женщине вменяют коммерческий подкуп. Следователи считают, что она получила от директора одной из фирм 275 тыс. рублей за то, чтобы заключить контракт на поставку продукции, а также за оплату по контракту.

Преступление выявили полицейские. Уголовное дело передано для рассмотрения в местный суд.