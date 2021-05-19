Йошкар-Ола, , 11:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 19 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих дней сообщалось также о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 337 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 882 житель Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 234 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 221 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 117 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 267 человек, из них у 264 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 27 пациентов, при этом госпитализированы 17 жителей Марий Эл.