Казань, , 11:46 — REGNUM В Казани 26 июня пройдет татарский народный праздник «Сабантуй». Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, торжества по этому случаю пройдут в городе Набережные Челны 19 июня, в Казани — 26 июня. В сельских населенных пунктах и в других городах республики праздник состоится 12−13 июня.

Перед региональным правительством и органами местной власти поставлена задача по обеспечению организации праздничных торжеств с соблюдением ограничительных мер.

ИА REGNUM напоминает, в Нижневартовске (ХМАО) 18 и 19 июня состоится Федеральный Сабантуй. В муниципалитете активно готовятся к всероссийскому празднику. Город посетит делегация из Татарии и других регионов страны, а также участники межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».

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