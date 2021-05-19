Кишинёв, , 11:48 — REGNUM В Молдавии начался третий этап вакцинации от COVID-19, который предполагает, что прививки будут делать всем желающим. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава республики, 19 мая объявила координатор кампании по вакцинации Нинель Ревенко на брифинге.

Она отметила, что регистрация будет проходить на специальном сайте. Жителям доступны вакцины «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Synopharm и Sinovac. Те, кто не может самостоятельно прибыть в центры вакцинации, могут вызвать мобильную бригаду на дом.

Стоит отметить, что в Молдавии сначала прививали только медиков и пожилых жителей. С 11 мая право на вакцинацию было предоставлено тем, кто работает на важных производствах или по ходу работы часто общается с посетителями. В стране прививку сделали более 250 тыс. человек, в том числе более 34 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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