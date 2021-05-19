Афины , , 11:47 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис принял 18 мая участие в онлайн-дискуссии на тему «Пример развития Греции: смелые реформы, разумные и устойчивые инвестиции в будущее», организованной немецким форумом Hessischer Kreis и Бостонской консалтинговой группой. Об этом сообщает AMNA.

В ходе диалога между премьер-министром и членом правления Hessischer Kreis Инго Мандтом обсуждались, в частности, динамика роста экономики Греции, ее цифровизация и отношения между Грецией и Германией.

Обсуждая с Инго Мандтом отношения между Грецией и Германией, Мицотакис отметил, что это больше не отношения должника и кредитора, их не следует рассматривать через такую призму; они должны быть взаимовыгодными, в которых оба деловых сообщества будут продолжать работать вместе.

«Мы реализуем отличный проект с Volkswagen в Астипалее, который станет примером мобильности с нейтральным воздействием на окружающую среду. Это впечатляющее предприятие, взаимовыгодное, поскольку оно показывает всем, что мы можем сделать, чтобы быстрее двигаться к климатически нейтральной экономике», — сказал Мицотакис.