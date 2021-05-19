Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Paramount Pictures выпустила трейлер фильма «Тихое место 2», в котором зрителям напомнили про события оригинальной картины и рассказали о хронологии мира. Об этом 19 мая сообщил портал Screen Rant.

Сюжет ролика рассказывает о том, где ранее жили члены семьи Эббот, а также о том, как им удалось выжить. Создатели картины также дали понять, что сюжеты оригинального и второго фильмов находятся на общей временной шкале, и что в сиквеле зрителям покажут первый день вторжения инопланетных монстров.

Напомним, премьера второй части «Тихого места» в России запланирована на 3 июня 2021 года, в кинотеатрах США фильм начнут показывать 28 мая. Оригинальная картина имела коммерческий успех, при бюджете $17 млн она собрала в мировом прокате около $341 млн.

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