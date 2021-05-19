Москва, 19 мая 2021, 11:42 — REGNUM Российская Федерация пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран, заявил 19 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он также добавил, что любые провокационные действия в отношении России будут получать «взвешенный, соразмерный, но решительный ответ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили список недружественных Москве стран. В него вошли всего две страны — Соединенные Штаты и Чехия.
Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.
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