Междуреченск, Кемеровская область, , 11:42 — REGNUM В Междуреченске заработал первый в Кемеровской области муниципальный центр управления. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Сотрудники центра отвечают на острые вопросы жителей региона в социальных сетях. Теперь жалобы и предложения пользователей сети сосредоточатся в одном месте, а качество и оперативность ответов повысится», — говорится в официальном сообщении. По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, «век цифровых технологий — не то время, когда ответа от руководства региона нужно ждать неделями, а то и месяцами, тогда как проблема решается за несколько часов».

Центр работает на базе Единой дежурной диспетчерской службы. Пока здесь работает два сотрудника, при необходимости, штат обещают увеличить.