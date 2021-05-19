Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:44 — REGNUM Магазин «Мегамарт» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подвергся нападению дебошира. Видеоролик размещён в социальных сетях.

Неадекватный гражданин громил имущество торговой точки на улице Фрунзе. Он ползал по стеллажам и подвесным лампам, из-за чего прибывшим полицейским было не так просто скрутить наглеца. Лишь после того как дебошир запутался в проводах подсветки и повис на них, сотрудникам органов удалось нацепить на него наручники.

В полиции сообщили, что задержанный — рецидивист, ранее судимый за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. Проводится проверка по факту инцидента. Дебошир направлен в специализированное медицинское учреждение, передаёт «Между строк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отпустили дебошира, который угрожал школьникам в Екатеринбурге.