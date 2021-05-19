Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM На полуголого мужчину, который вёл себя неадекватно рядом со школой № 81 в Екатеринбурге, составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

Гражданина задержали росгвардейцы. Оружия при человеке не было. Со слов задержанного, дети «кидали в окно его квартиры камни», и из-за этого он якобы пытался их догнать, но ребята скрылись на территории школы.

Отметим, согласно видеоролику, мужчина вёл себя крайне неадекватно, будто находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Родители утверждали, что гражданин якобы угрожал сжечь школьников.

«Мужчина также заявил, что попыток проникнуть в школу не предпринимал», — сообщили в УМВД порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Росгвардии заявляли, что задержали двоих неадекватных граждан после вызова в школу.

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