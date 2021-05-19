Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области вакцинация от COVID-19 идёт недостаточно быстрыми темпами, заявил в ходе заседания регионального оперштаба руководительрегионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Я посчитал, что до 1 сентября осталось 105 дней. А привить нужно 1,7 млн человек. Производим простые расчёты и получается, что нам в день нужно прививать не менее 16,3 тысячи человек. А мы в среднем вакцинируем по 8,2 тысячи человек», — пояснил главный санитарный врач Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что к осени 2021 года в Ростовской области необходимо привить от коронавируса более 2 млн человек — 60% взрослого населения. В настоящее время обе дозы антиковидной вакцины получили более 280 тысяч жителей Дона. При этом серьёзных осложнений после прививки в регионе не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области нет случаев осложнений после вакцинации от COVID-19