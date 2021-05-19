Федеративная Республика Германия, , 11:41 — REGNUM В Германии деятельность трёх объединений, обвиняемых в поддержке запрещённого в стране ливанского шиитского движения «Хезболла», оказалась под запретом. Как сообщил 19 мая представитель МВД ФРГ Стив Альтер, запрет наложил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

«Тот, кто поддерживает терроризм, не будет в безопасности в Германии. Независимо от того, в каком обличье предстают его сторонники, они не найдут убежище в нашей стране», — подчеркнул представитель правоохранительного ведомства в Twitter.

Как сообщили в федеральном министерстве, утром 19 мая в семи федеральных землях — Бремене, Гессене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне и Рейнланд-Пфальце — прошли обыски и конфискация имущества этих ассоциаций, пишет Süddeutsche Zeitung.

Объединения «Германская ливанская семья», «Люди для людей» и «Подари мир», по информации издания, под видом пожертвований занимались сбором денежных средств с целью их дальнейшей передачи «Хезболле» в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность «Хезболлы» запрещена в Германии с 30 апреля 2020 года.