Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом и выявлено более 50 случаев заражения. Такие данные приводи оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным оперштаба на 19 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 54.

Выздоровел 22 991 человек, что составляет 91,3% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки победили болезнь 48 человек. В настоящее время 792 пациента лечатся от COVID-19.

Также в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом — таким образом, общее число летальных исходов достигло 1403.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 и 20 мая в Чебоксарах мобильный пункт Центральной городской больницы будет прививать от COVID-19 в микрорайоне Садовый.