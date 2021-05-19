Горно-Алтайск, , 11:40 — REGNUM Правоохранители в Горно-Алтайске изъяли у местного жителя более 0,5 кг наркотиков, которые он хранил на своём рабочем месте. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Полицейские пришли на работу к горожанину после поступившей информации. 50-летний мужчина сначала отверг подозрения. Однако в ремонтной мастерской, где он работал, были найдены четыре пакета с веществом растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является марихуаной массой 542 грамма.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где признался, что марихуану заготовил самостоятельно и хранил для собственного потребления», — отметили в ведомстве.