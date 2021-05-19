Курган, , 11:39 — REGNUM В Курганской области к 19 мая подтверждёно 33 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 19 мая выявлено 21 022 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 699 человек, скончались 406 пациентов с COVID-19.