Саранск, , 11:38 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Женщина 1930 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелого течения.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 264 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 616 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1933 человека.

Читайте также: В Мордовии подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом