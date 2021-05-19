Москва, , 11:38 — REGNUM Представительство российского МИД в Симферополе посоветовало госсекретарю США Энтони Блинкену не думать о «злоупотреблениях России в Крыму», а сосредоточиться на проблемах самого Вашингтона. Об этом говорится в сообщении представительства на англоязычной странице в Twitter.

Ранее Блинкен в своей публикации в Twitter заявил, что российские власти якобы злоупотребляют своими полномочиями в Крыму, и США осуждают это. Он напомнил также, что 18 мая исполнилось 77 лет с начала депортации крымских татар.

Глава Госдепа подтвердил, что США намерены в августе участвовать в форуме «Крымская платформа», организованном властями Украины.

Российские дипломаты, обращаясь к Блинкену, отметили, что справятся сами «и в радости, и печали», а ему следует сосредоточится на проблемах США, например на итогах присутствия Афганистане и человеческих жертвах.

«И если история вызывает обеспокоенность, извинитесь за Хиросиму?» — добавили дипломаты.