Оренбург, , 11:38 — REGNUM В Государственном архиве Оренбургской области началась работа по перемещению документов из аварийного здания архивохранилища по ул. Советской, 16. Информация об этом опубликована на интернет-ресурсах учреждения.

Так, в целях соблюдения законных прав граждан и возобновления исполнения запросов социально-правового характера по фондам документов по личному составу уже перевезены архивные фонды ОАО «Оренбургское сверло», госпредприятия «Оренбургский аппаратный завод», Филиала «Оренбургское управление буровых работ» ОАО «Оренбургнефть», а также документы министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области. Помощь оказывали волонтеры и студенты оренбургских вузов, а также аппарат губернатора и правительства области, безвозмездно предоставивший транспорт.

До 28 мая планируют вывести из аварийного здания 27 фондов (более 38 тыс. единиц хранения).

Информация вызвала комментарии и вопросы. Так, Александр В. недоумевает по поводу того, что в первую очередь не вывозятся документы дореволюционного периода.

В Госархиве региона отметили, что дореволюционные фонды пока продолжают оставаться в аварийном хранилище. Их перевезут, как только найдут помещение с соответствующими нормативными условиями хранения документов. Дореволюционные документы недоступны, для ознакомления в читальном зале не выдаются.

Ранее минкульутры области сообщило об угрозе обрушения межэтажных деревянных конструкций в здании хранилища архива.

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