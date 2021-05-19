Кострома, 19 мая, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В семи районах Костромской области сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Плакат СССР «Борьба с лесными пожарами»

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Речь идёт о Мантуровском, Шарьинском, Пыщугском, Павинском, Поназыревском, Вохомском, Октябрьском районах. На этих территориях объявлен четвертый из пяти классов пожарной опасности.

Риски связаны с жаркой и сухой погодой в регионе, большим количеством поваленных деревьев и объёмом лесных массивов. На территории этих муниципалитетов находится самое большое количество лесов. В дальнейшем число районов с высокими рисками возникновения природных пожаров будет увеличиваться из-за жары.

Из-за аномально жаркой погоды в Костроме введен режим повышенной готовности. Он будет действоватьдо 9 часов 21 мая. Специалисты просят костромичей не бросать в лесу тлеющие окурки или спички и не оставлять на траве легковоспламеняющийся мусор. МЧС предостерегает горожан от запуска пиротехники, поджогов травы, разведения костров вблизи торфяных болот, деревьев с низко опущенными ветвями и густых зарослей.