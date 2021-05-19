Москва, , 11:40 — REGNUM Двусторонний диалог между Россией и США по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не ведется. Об этом 19 мая заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не обсуждаем эту тему с американцами по двусторонней линии. Мы считаем все американские санкции, применяемые против нас, незаконными. Никакого диалога по критериям их отмены не ведем по принципиальным соображениям», — сказал он.

Также Рябков отметил, комментируя сообщения портала Axios о том, что администрация США собирается отказаться от санкций в отношении компании — оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG, что в российском МИД пока видели только сообщения СМИ на эту тему.

«Если эти утечки в СМИ оправдаются, значит, какой-то проблеск нормальности в американской политике появится. Но первая ласточка весны не делает. Нам надо будет дальше смотреть, превратятся ли эти эпизодические проявления здравого смысла в нечто большее. Тогда, наверное, появится перспектива для постепенного перехода к нормализации двусторонних отношений», — добавил замглавы МИД РФ.

При этом российский дипломат указал, что попытки американской стороны диктовать свою волю собственным союзникам наблюдаются уже давно, и добавил, что это вызывает сожаление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США не оставляют попыток остановить строительство «Северного потока — 2», и на этот раз Вашингтон планирует ввести санкции в отношении четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода.