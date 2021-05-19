Ташкент, 19 мая 2021, 11:36 — REGNUM Специальный авиарейс «Узбекиских авиалиний» доставил в Узбекистан 500 тыс. доз узбекско-китайской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Накануне, 18 мая, в Узбекистан была доставлена третья партия вакцины в количестве миллиона доз. Всего в республику доставлено 3,5 млн доз узбекско-китайской вакцины.
Отметим, вакцина ZF-UZ-VAC2001 разработана институтом микробиологии Китайской академии наук. Клинические испытания препарата проводились совместно с Узбекистаном. Позднее Китай признал республику соавтором вакцины, и препарат ZF2001 получил название ZF-UZ-VAC2001.
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