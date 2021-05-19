Москва, , 11:35 — REGNUM Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Постановление об этом подписал премьер министр Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говориться, что День фармацевта будет ежегодно отмечаться 19 мая.

Отмечается, что День фармацевтического работника в 2021 году отмечается в России впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире.

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