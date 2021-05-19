Москва, 19 мая 2021, 11:35 — REGNUM Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Постановление об этом подписал премьер министр Михаил Мишустин.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говориться, что День фармацевта будет ежегодно отмечаться 19 мая.
Отмечается, что День фармацевтического работника в 2021 году отмечается в России впервые.
Как сообщало ИА REGNUM, российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире.
Читайте подробнее: Фармацевтическая регуляторика в России одна из лучших в мире — Скворцова