Москва, , 11:38 — REGNUM В апреле 2021 года российский авторынок занял второе место в Европе по продажам автомобилей, что связано с низкой базой апреля прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по реализации новых машин в апреле занял авторынок Германии, где было продано 229 650 автомобилей. Это на 90% больше прошлогоднего результата продаж. В России, которая заняла вторую строчку европейского первенства, продажи составили 150 тыс. экземпляров (без учета легких коммерческих автомобилей).

Тройку лидеров замыкает Италия, где было реализовано 145 033 новых авто. При этом продажи там «взлетели» в 34 раза в годовом сравнении. На четвёртом месте Великобритания, чьи дилеры продали 141 583 машины (рост в 33 раза). Пятое место заняла Франция с результатом 140 426 проданных авто (рост в 6,7 раза).

Напомним, в марте 2021 года Россия занимала только пятое место среди европейских стран по количеству проданных новых машин.

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