Париж, , 11:34 — REGNUM Лидеры Франции, Египта и Иордании договорились провести в ближайшие дни новые переговоры по Ближнему Востоку, сообщает 19 мая Елисейский дворец со ссылкой на совместное заявление трех стран.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали стороны (Израиль и Палестину) немедленно договориться о прекращении огня», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Израиль объяснить причины и обстоятельства нанесения воздушных ударов по зданию в Газе, в котором располагались офисы агентств Associated Press и Al Jazeera.

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