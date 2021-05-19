Ханты-Мансийск, , 11:33 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, сообщает 19 мая региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 40 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 19 мая в Югре зарегистрировано 56 898 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 665 человек, 795 пациентов с COVID-19 скончались.