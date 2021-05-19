Сеул, , 11:34 — REGNUM Сегодня, 19 мая, во всех буддистских храмах Южной Корее прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения Будды, которому исполнилось 2565 лет. Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в мероприятии в главном храме Чогеса приняли участие духовный лидер крупнейшей в стране буддийской секты Чогечжон монах Чинчжэ, главный управляющий сектой монах Вонхэн, а также минимальное количество буддистов и представителей других религиозных сект, правительства и посольств зарубежных стран.

Известно, что празднование прошло при соблюдении правил социального дистанцирования.

В рамках церемонии, включавшей в себя праздничные ритуалы, было обнародовано поздравительное послание президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В своей торжественной речи монах Чинчжэ пожелал, чтобы народ Кореи наполнился ярким светом мудрости, милосердия Будды, мира и счастья, а также призвал власти Мьянмы объявить о прекращении всех боевых действий. Он также подчеркнул, что южнокорейские буддисты объединят усилия для скорейшего возобновления диалога между Сеулом и Пхеньяном.