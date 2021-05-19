Новосибирск, , 11:33 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 00:00 (время московское) сегодня, 19 мая, действовало четыре пожара на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнём, составляет 29 га. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

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Уточняется, что всего на территории Российской Федерации на это время действовало 64 лесных пожара — на площади, пройденной огнём, 22 526 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 20 по 24 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4-го класса) и чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса).

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