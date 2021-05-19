Джакарта, , 11:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии запланировало поставку вакцин Novavax и Pfizer с июня по июль 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство надеется, что поставки двух брендов вакцин против коронавируса помогут ускорить национальную программу вакцинации. Сейчас жителей Индонезии прививают вакцинами Sinovac и AstraZeneca.

В министерстве заявили, что вакцину Novavax Индонезия получит в июне, а, вакцину Pfizer — в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии поручил министру здравоохранения страны отправить больше вакцин против коронавируса в провинцию Риау.

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