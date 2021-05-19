Краснодар, , 11:29 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 19 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 18 мая, сообщалось о 90 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявлено 23 случая, в Сочи — 18, в Кореновском и Лабинском районах — по шесть, в Новороссийске и в Тихорецком районе — по пять. В Геленджике, Анапе и Усть-Лабинском районе коронавирус подтвердился у четырёх человек», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 47 294 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 832,1. Выздоровели 42 176 человек, скончались 2 887 пациентов с COVID-19. В стационарах региона продолжают лечение 1049 человек, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента — на ЭКМО.