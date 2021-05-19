Липецк, 19 мая 2021, 11:28 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 18 мая провел совещание с заместителями директоров по воспитательной работе вузов и ссузов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, основными темами обсуждения стали обеспечение безопасности образовательных организаций и воспитательная работа со студентами.
Игорь Артамонов поручил руководству колледжей, техникумов и вузов проверить и усилить пропускной режим, чаще проводить учебные тренировки.
Глава региона также отметил, насколько важна профессия педагога в современном мире. Все большее влияние на молодежь оказывают социальные сети, система воспитательной работы с молодежью нуждается в совершенствовании.
Кроме того, глава региона предложил адаптировать подход «Житель в центре» и принцип клиентоориентированности к работе образовательных организаций.