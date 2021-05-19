Липецк, , 11:28 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 18 мая провел совещание с заместителями директоров по воспитательной работе вузов и ссузов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, основными темами обсуждения стали обеспечение безопасности образовательных организаций и воспитательная работа со студентами.

Игорь Артамонов поручил руководству колледжей, техникумов и вузов проверить и усилить пропускной режим, чаще проводить учебные тренировки.

«Студенты и преподаватели должны знать, что делать в случае возникновения кризисной ситуации. Если проводить учебные тренировки регулярно и довести действия до автоматизма, мы можем считать себя относительно защищенными», — сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также отметил, насколько важна профессия педагога в современном мире. Все большее влияние на молодежь оказывают социальные сети, система воспитательной работы с молодежью нуждается в совершенствовании.

«Необходимо заботиться о молодежи, не делать формальную работу, а обеспечить индивидуальный подход к каждому, внимательно следить за интересами студентов», — отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона предложил адаптировать подход «Житель в центре» и принцип клиентоориентированности к работе образовательных организаций.

«Молодежь должна больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов. Важно, чтобы студенты понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни образовательного учреждения и получали обратную связь от руководства и педагогов», — сказал Игорь Артамонов.