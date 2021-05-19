Казань, , 11:29 — REGNUM В Татарии по состоянию на 19 мая подтверждено 21 107 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зарегистрировали еще 33 носителей инфекции. Днем ранее заболел 31 человек.

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 передает, что выздоровели с начала наблюдения 18 036 пациентов, за сутки выписались 22 человека. Новых жертв COVID-19 за минувший день не зарегистрировано. Скончались за все время 483 носителя вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России больше всего заражений коронавирусом за сутки подтвердилось в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. За 18 мая скончались от коронавирусной инфекции 390 человек. Выздоровел 9561 ковид-пациент. С начала пандемии в России суммарно выявили 4 965 676 случаев заражения коронавирусом.

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