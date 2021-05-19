Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 784 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 мая в федеральном оперштабе. Рост темпов эпидемии в регионе продолжается: суточное число новых фактов инфицирования возросло на 12 случаев по сравнению с предыдущим днём.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлен лабораторным путём 429 701 случай заражения. Выздоровели 393 109 человек, в том числе 1427 пациентов выписаны за последние сутки.

От COVID-19 в Северной столице скончался 13 881 человек, в том числе 37 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки. Это на шесть случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Во вторник, 18 мая, в Петербурге обследовали на коронавирус 18 333 человека, подсчитали в городском оперштабе.

Напомним, за 18 мая в Петербурге количество обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 1404 случая. Это на 251% больше, чем в аналогичный день прошлой недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост новых случаев ковида в Петербурге измеряется трёхзначной цифрой