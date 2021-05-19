Калуга, 19 мая, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Лекцию для студентов Московского государственного института международных отношений МИД России, посвящённую вопросам цифрового развития региона, в онлайн-режиме прочитал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Лекцию для студентов МГИМО МИД России в онлайн-режиме прочитал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский

Будущих управленцев-международников интересовали вопросы, касающиеся приоритетов цифровизации региона и их изменений в связи с пандемией, а также согласованность федеральной и региональной повесток в этом направлении. Кроме того, в ходе онлайн-лекции шла речь о создании методик для рейтингового анализа субъектов Российской Федерации по уровню цифровой зрелости, решения кадровых вопросов, повышения эффективности государственного управления путем использования ресурсов Ситуационного центра и Центра управления регионом. Калужский замгубернатора назвал семь основных тематических направлений, в числе которых — совершенствование контрольно-надзорной деятельности, создание условий для цифровой трансформации экономики и государственного управления.

Более подробно он остановился на вопросах, непосредственно влияющих на повышение качества жизни калужан. Благодаря развитию IT-инфраструктуры к высокоскоростному интернету в Калужской области подключены все органы власти и местного самоуправления, а также все социальные объекты. Успешно идет внедрение различных онлайн-сервисов, повышающих качество и доступность услуг для населения. В условиях локдауна удалось оперативно перевести все МФЦ на режим удаленной работы. Только за 2020 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 100 тысяч, а количество обращений граждан, направленных с его помощью, возросло на треть. В регионе реализуются проекты в сфере занятости, создана единая платформа по вопросам социальной защиты.

Организаторами онлайн-курса «Информационные технологии в государственном управлении» выступили кафедра государственного управления МГИМО МИД России и отечественный интернет-портал об информационных технологиях в государстве и бизнесе TAdviser.