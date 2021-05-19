В Петербурге просят Смольный публично обсудить судьбу Конюшенного ведомства
Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своем заседании 19 мая поддержали депутатский запрос Бориса Вишневского («Яблоко») к губернатору Александру Беглову по поводу судьбы Конюшенного ведомства — исторического объекта в центре Петербурга, находящегося в запущенном состоянии.
Вишневский предлагает губернатору обсудить назначение здания Конюшенного ведомства с депутатами, градозащитниками, представителями ВООПИиК, общественными активистами — прежде чем решать вопрос с инвесторами о дальнейшем использовании здания.
Вишневского не удовлетворила позиция вице-губернатора Максима Соколова, который в на первое место ставить «работу с потенциальными инвесторами». Депутат в своем запросе затребовал протокол совещания, состоявшегося в сентябре 2020 года, о проекте приспособления Конюшенного ведомства для современного использования.
Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.). Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации.