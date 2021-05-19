Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своем заседании 19 мая поддержали депутатский запрос Бориса Вишневского («Яблоко») к губернатору Александру Беглову по поводу судьбы Конюшенного ведомства — исторического объекта в центре Петербурга, находящегося в запущенном состоянии.

Дарья Драй ИА REGNUM Конюшенное ведомство

Вишневский предлагает губернатору обсудить назначение здания Конюшенного ведомства с депутатами, градозащитниками, представителями ВООПИиК, общественными активистами — прежде чем решать вопрос с инвесторами о дальнейшем использовании здания.

Вишневского не удовлетворила позиция вице-губернатора Максима Соколова, который в на первое место ставить «работу с потенциальными инвесторами». Депутат в своем запросе затребовал протокол совещания, состоявшегося в сентябре 2020 года, о проекте приспособления Конюшенного ведомства для современного использования.