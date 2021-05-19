Москва, , 10:59 — REGNUM Во второй половине 2021 года существенного роста среднего размера ипотечной ставки не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, рассуждая о том, как экономика РФ отреагирует на возможное повышение ключевой ставки.

«Ставки по депозитам, скорее всего, не будут показывать значительной прямой взаимосвязи с динамикой ключевой ставки. Сейчас на рынке большинство банков не испытывают нехватки денег. Рост ставок по вкладам будет отставать от роста кредитных ставок, при этом в первую очередь будем наблюдать повышение процентного дохода по долгосрочным депозитам. С учетом вероятного дальнейшего повышения ключевой ставки, доходность депозитов может вырасти в среднем на 0,5 процентных пункта в 2021 году, — сказала Степанова. — Напомним, что в 2020 году среднерыночная ставка по ипотеке опустилась до рекордно низких 7,3%».

Как подчеркнула Степанова, ключевая ставка в случае дальнейшего роста будет напрямую влиять на величину банковских процентов из-за желания кредитных организаций повысить уровень процентной маржи на фоне падения банковских доходов.

«Спрос на ипотечные кредиты также сейчас подстегивается ожиданиями инфляции, отмены программы льготной ипотеки и роста банковских ставок, — добавил экономист. Хотя основной платежеспособный спрос на ипотечную недвижимость со стороны населения уже реализован — большая часть граждан, кто мог позволить себе ипотеку, уже ее получили, — Пока действует система государственного субсидирования процентной ставки коммерческим банкам до 1 июля 2021 г. мы не увидим серьезных изменений в стоимости кредитов. Во второй половине 2021 года существенного роста среднего размера ипотечной ставки не предвидится».

Как полагает Степанова, даже если льготную ипотеку под 6,5% не продлят, продолжат действовать другие федеральные государственные программы субсидирования ипотеки, а также региональные социальные программы поддержки, которые удержат среднюю ставку по ипотеке на уровне 7,5−7,9%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что Центральный банк РФ не смягчит кредитно-денежную политику, и международные финансовые издания снова похвалят за это его главу.

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