Симферополь, , 10:56 — REGNUM В Республике Крым 187 367 человек получили прививши от коронавируса по данным на 19 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Полный курс вакцинации прошли 133 690 человек.

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«Убедительно прошу вас записываться и приходить на вакцинацию. В настоящее время мы прививаем в день порядка 10 — 12 тысяч человек, но удельный вес первого компонента на сегодняшний день ниже, чем второго. Так, на долю 10 тысяч первой аппликации приходится три — четыре тысячи второй, и эту цифру нам совместно с вами необходимо увеличить. Еще раз повторяю, что все соответствующие ресурсы и возможности у нас есть», — призвал жителей региона министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Остапенко добавил, что в районах, где доля вакцинированных выше, существенно ниже заболеваемость и число госпитализированных пациентов. Глава крымского минздрава особо подчеркнул важность получения двух компонентов прививки.

Как отмечалось на брифинге 19 мая, регионом на данный момент получено 259 552 дозы вакцины. Прививку можно получить в любом из 96 пунктов вакцинации, работающих в регионе. Также работает 57 выездных бригад.