Москва, , 10:55 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения при возврате просроченной задолженности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

На банки и прочие кредитные организации распространяются положения КоАП, предусматривающие административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени или в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Одновременно повышаются штрафы за такое нарушение. Штраф на должностных лиц составит от 20 тыс. до 200 тыс. рублей или нарушителя ожидает дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, а для юрлиц штрафом устанавливается в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Дела будут рассматривать должностные лица ФССП России.

По данным на май 2021 года, порядка 7 млн граждан России не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).