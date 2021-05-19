Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Вашингтон даже после вывода американских войск из Афганистана не оставит эту страну и её народ на произвол судьбы. Как заявил в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса США спецпредставитель Соединённых Штатов по Афганистану Залмай Халилзад, Афганистан останется одним из крупнейших получателей американской помощи.

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«Предоставлены будут существенные объёмы помощи», — уточнил спецпосланник.

Халилзад добавил, что с уходом войск США Вашингтон вступает в новую фазу партнёрства с Афганистаном.

«Наши цели на этом новом этапе заключаются в том, чтобы, во-первых, осуществить безопасный вывод наших оставшихся сил, оставив афганских военных в наилучшем положении для самообороны. Во-вторых, содействовать политическому урегулированию, которое положит конец затянувшейся войне в Афганистане», — заявил спецпосланник.

В-третьих, Вашингтон намерен не допустить, чтобы Афганистан стал платформой для террористов, угрожающих США и их союзникам, а также содействовать региональному сотрудничеству, включая торговлю и экономическое развитие, заключил Халилзад.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден отмечал, что соблюсти оговорённый соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело». Поэтому американский лидер планирует завершить вывод войск к годовщине терактов 11 сентября, из-за которых «США вступили в самую длительную войну».