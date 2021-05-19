Новосибирск, , 10:54 — REGNUM Несколько образовательных учреждений Новосибирской области сегодня, 19 мая, получили анонимные сообщения о минировании зданий. По данным местных СМИ, экстренно были эвакуированы студенты Новосибирского государственного технического университета и учащиеся школы №41 в Новосибирске.

В аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области отметили, что в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

«Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений, — уточнили в АТК. — Ситуация находится на контроле».

Новосибирцев призывают сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.