Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Россия стала одной из тем переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Это следует из заявления официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, распространённого по итогам встречи.

Хорн сообщила, что американский и британский советники договорились продолжать координацию по борьбе с пандемией, включая глобальный доступ к вакцинам от коронавируса. Они также обсудили визит президента США Джо Байдена в Великобританию в июне. Там запланирован саммит «Группы семи», у Байдена состоится встреча с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

«Они обсудили Афганистан, Россию и Иран, а также ситуацию в Газе», — добавила Хорн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан проинформировал о подготовке встречи президентов России и США этим летом в третьей стране в Европе.