Москва, , 10:52 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о пониженных страховых взносах для ряда компаний, работающих в сфере электроники, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Начиная с 2021 года, на бессрочный период устанавливается пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Одновременно право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Реестр будет вести Минпромторг России.