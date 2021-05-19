Берлин, , 10:51 — REGNUM В немецком городе Шпенге рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у банка Volksbank, обнаружили туннель, ведущий к зданию кредитного учреждения. Об этом 19 мая сообщает Spiegel.

Отмечается, что ремонт плитки начался после того, как на прошлой неделе покрытие тротуара просело. Раскопав плитку, рабочие обнаружили туннель длинной почти восемь метров и диаметром около метра, ведущий в банк.

«Это безумие. Возможно, преступники намеревались спокойно добраться до банка в Троицын день», — сказал сотрудник банка Фолькер Штайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в городе Сент-Клауд (штат Миннесота, США) полиция задержала грабителя банка, около восьми часов удерживавшего заложников. Полиция проникла в здание вскоре после того, как преступник после длительных переговоров с правоохранителями отпустил всех заложников, которых удерживал порядка восьми часов.

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