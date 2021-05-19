Москва, , 10:51 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на поддержку материнства и детства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Закон принят в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Решение важное, долгожданное», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о размере пособия женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности: он составит половину прожиточного минимума. Для получения ежемесячного пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности — до 12 недель, срок беременности должен составлять шесть и более недель.

Еще одно положение с 1 июля 2021 года вводит ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону.

Также закон предусматривает оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет в размере 100% заработка. Больничный лист будет оплачиваться независимо от стажа родителей.

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