Индианаполис, США, , 10:51 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 144:117.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Индианы» Ошэй Бриссетт и форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, набравшие по 23 очка.

Кроме того, дабл-даблы оформили игроки «Индианы» Домантас Сабонис (14 очков и 21 подбор) и Гога Битадзе (14 очков и 10 подборов).

Теперь за выход в плей-офф «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс», который потерпел поражение в матче с «Бостон Селтикс», а «Шарлотт» завершает участие в турнире.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бостон» победил «Вашингтон» и вышел в плей-офф НБА