Кострома, , 10:57 — REGNUM Электроснабжение после урагана во всех населенных пунктах Костромской области не могут восстановить 4 сутки — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЛЭП © Наталья Диева

По оперативным данным МЧС на утро 19 мая не подключенными к электроэнергии остаются 63 населённых пункта в Кадыйском, Кологривском и Нейском районах области. В них живут 2157 человек.

Напомним, губернатор региона Сергей Ситников поручал специалистам «Костромаэнерго» вернуть электричество в населённые пункты до конца дня 17 мая, а затем 18 мая. Но решить проблему в обозначенные сроки не получилось. Для сравнения, в соседней Нижегородской области после непогоды 15 мая электроснабжение наладили на следующий день.

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