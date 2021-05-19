Москва, , 10:50 — REGNUM Госдума единогласно приняла решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), инициативу внес президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

«Сильная власть — ответственный президент! Наш президент огромное значение придает вопросам безопасности страны. Поэтому правильно вносит решение о выходе из этого договора. Правильно!» — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Америка вышла из ДОН, кто остался — сателлиты Америки, страны НАТО, отметил парламентарий.

«Конечно, сейчас они говорят: «Пускай Россия не выходит!» Почему? Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции. А потом все это передавать в те же США. А кто остался? Там облет невозможно сделать. Самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну, на территорию, задумайтесь, об этом речь идет. И правильно выбрано время. Подумать дали. Действительно, Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности. Это наша идеология. Но с другой стороны, уважаемые коллеги, надо и совесть знать», — подчеркнул Володин.

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